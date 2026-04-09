Грозит штраф: юрист предостерёг россиян от своеобразной попытки сэкономить перед Пасхой

Россиянам может грозить штраф, если они специально обдирают в магазине лук, чтобы набрать шелухи для покраски пасхальных яиц. Об этом рассказал глава адвокатской коллегии «Жорин и партнёры» Сергей Жорин, его слова РИА Новости приводит в четверг, 9 апреля.

«Если человек специально обдирает в магазине луковицы, чтобы набрать шелухи, это уже не про «взял мусор», а про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща», — заявил юрист.

Как отметил Жорин, такие действия могут расценить как причинение магазину имущественного вреда, который придётся возместить. Если же порчу признают умышленной, но без значительного ущерба, то применяют ст. 7.17 КоАП РФ — она предусматривает штраф от 300 до 500 рублей.

В 2026 году православные будут отмечать Пасху в воскресенье, 12 апреля. По традиции куличи и яйца начинают готовить в Чистый четверг, который в этом году приходится на 9 число.