В Центробанке не исключили, что в апреле снижение ключевой ставки поставят на паузу

Банк России на ближайшем заседании будет оценивать, стоит ли продолжать снижать ключевую ставку, и среди вариантов может обсуждаться пауза. Об этом, ссылаясь на советника председателя ЦБ Кирилла Тремасова, пишет Интерфакс в четверг, 9 апреля.

С июня 2025 года Центробанк постепенно снижал ключевую ставку, но перед следующим шагом намерен заново оценить ситуацию. Как отметил советник главы регулятора, важную роль сыграют мартовские данные по инфляции, которые Росстат опубликует 10 апреля. Сейчас устойчивая инфляция держится в пределах 4–5%, хотя на прошлом заседании совета директоров, по словам Темасова, прозвучали оценки, что она приблизилась к 4%.

В ЦБ также считают, что дополнительно подстегнуть инфляцию может ситуация на Ближнем Востоке. Тремасов пояснил: подорожание нефти, удобрений и других товаров способно ускорить рост цен как в развитых, так и в развивающихся странах, а затем — и внутри России.