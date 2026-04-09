В России предложили выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха

В России гражданам с подтверждёнными аллергическими заболеваниями предложили выдавать электронные сертификаты на покупку и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и другой техники для очистки воздуха. С такой инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет «Лента.ру» в четверг, 9 апреля.

В документе говорится, что аллергические болезни дыхательных путей остаются одним из самых распространённых хронических недугов в стране. Согласно приведённым данным, всевозможные формы таких заболеваний имеют более 27% россиян, а примерно каждый десятый страдает от ринита. Особенно тяжело люди переносят сезонную аллергию на пыльцу — она ухудшает самочувствие, снижает работоспособность и заставляет чаще обращаться за медицинской помощью.

«Эффективной мерой снижения воздействия аллергенов на организм является обеспечение качественного воздухообмена и фильтрации в жилых помещениях. Использование бытовых очистителей воздуха с высокоэффективными фильтрами позволяет значительно уменьшить концентрацию пыльцевых и бытовых аллергенов, снизить выраженность симптомов и частоту обострений аллергических заболеваний, что положительно сказывается на здоровье и самочувствии граждан», — заявил парламентарий.

Автор инициативы отметил, что в России для отдельных категорий граждан предусмотрены электронные сертификаты на технические средства реабилитации. Аналогичный механизм теперь предлагают ввести и для людей с подтверждённым аллергическим заболеванием.

«Предлагаю внедрить аналогичный механизм электронных сертификатов для граждан с подтверждёнными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха в помещении», — отметил Чернышов.

По мнению депутата, такая мера может улучшить качество жизни миллионов россиян, снизить потребность в лекарствах и уменьшить долгосрочную нагрузку на систему здравоохранения.