Учёный объяснил, как алкоголь бьёт по мозгу через кишечник

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Алкоголь может нарушать связь между кишечником и мозгом, вызывать воспаление и в итоге влиять на настроение, уровень тревожности и когнитивные функции. Об этом, ссылаясь на нейропсихофармаколога Имперского колледжа Лондона Райяна Зафара, пишет The Guardian.

Специалист пояснил, что спиртное действует на мозг сразу по нескольким направлениям и меняет работу нейромедиаторов. Из-за этого у человека снижается самоконтроль, а чувство расслабления и удовольствия, наоборот, усиливается. По словам Зафара, многие люди ошибочно считают алкоголь действенным способом снять стресс.

Есть у спиртного и менее заметные эффекты. Например, оно может повышать проницаемость стенок ЖКТ и запускать воспалительные процессы, из-за чего нарушается работа оси «кишечник — мозг» — системы, которая связывает пищеварение и нервную систему и участвует в регуляции эмоций и поведения.

Алкоголь способен повышать уровень кортизола — гормона стресса. На этом фоне у человека могут усиливаться тревожность, ухудшаться сон и общее психоэмоциональное состояние, заключил учёный.