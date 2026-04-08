В России хотят запретить продавать мобильные номера, если договор с прежним владельцем расторгли меньше года назад

В России предложили передавать освободившиеся мобильные номера новым абонентам не раньше чем через год после расторжения договора с прежним владельцем. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — депутаты КПРФ Алексей Куринный и Георгий Камнев. Народные избранники предлагают разрешить новым абонентам запрашивать у оператора информацию о том, использовался ли номер в течение года до заключения договора. Предполагается, что это поможет избежать путаницы с привязанными аккаунтами и сервисами.

Депутаты объясняют: слишком быстрое возвращение номера в оборот может обернуться проблемами для бывшего владельца. Сохранение привязки к соцсетям, банковским приложениям и другим сервисам повышает риск утечки данных.

Ещё одна причина — защита от мошенников. Кроме того, новые владельцы нередко сталкиваются с трудностями при входе в «Госуслуги» и другие системы, где номер уже мог использоваться раньше. Авторы проекта также считают, что изменения повысить уровень информационной безопасности россиян.