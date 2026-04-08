Мачеха Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья», потребовала максимального срока для обвиняемой по делу о смерти актёра

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Мачеха Мэттью Перри, звезды культового сериала «Друзья»18+, попросила суд назначить максимальное наказание Джасвин Сангхе, которую обвиняют в поставках наркотиков актёру. Об этом BBC пишет в среду, 8 апреля.

Женщина признала вину по пяти пунктам обвинения, в том числе в нелегальном распространении медпрепаратов. По данным следствия, именно проданные ею вещества привели к смерти Перри. При этом актёр, как утверждается, был не единственным её клиентом.

Обвиняемой грозит до 65 лет лишения свободы. Дебби Перри заявила, что Сангха нанесла непоправимый ущерб не только своим клиентам, но и их близким.

Пожалуйста, дайте этой бессердечной женщине максимальный тюремный срок, чтобы она больше не могла причинять боль таким семьям, как наша», — обратилась к суду мачеха актёра.