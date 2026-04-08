ЦИК сочла допустимой агитацию в Телеграме на выборах в Госдуму

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Кандидаты на выборах в Госдуму могут вести агитацию в Телеграме, если доступ к площадке не будет ограничен Роскомнадзором. Об этом, ссылаясь на информацию Центральной избирательной комиссии, пишут «Ведомости» в среду, 8 апреля.

В ЦИК сослались на закон «О выборах депутатов Госдумы», по которому кандидаты сами определяют содержание, формы и методы предвыборной кампании. Им также разрешено без ограничений изготавливать и распространять в интернете печатные, аудиовизуальные и другие агитационные материалы. Исключение касается только ресурсов, доступ к которым ограничил Роскомнадзор.

Эксперты же отмечают, что агитация и реклама в Телеграме по-прежнему остаются в серой зоне. Электоральный юрист Олег Захаров объясняет: прямого запрета нет, но кандидаты всё ещё рискуют, ведь официального механизма оплаты постов в Телеграме сейчас фактически нет.

Юрист Гарегин Митин добавил, что полностью законной интернет-агитацией сейчас считаются публикации на личных страницах кандидатов, сайтах партий, во «ВКонтакте», на форумах и в рассылках по электронной почте. Вопрос с Телеграмом, по его мнению, упирается не только в право, но и в практический смысл.

Несмотря на правовую неопределённость, партии от мессенджера отказываться не собираются. В «Единой России» заявили, что участники праймериз используют все доступные способы связи с избирателями. В КПРФ сообщили, что будут агитировать «всюду», где это возможно, а «Новые люди» продолжат размещать материалы в Телеграме, потому что там находится их аудитория. В ЛДПР и «Справедливой России» вопрос комментировать не стали.

Специалисты предполагают, что значительная часть кампании может уйти в формат скрытого продвижения. По оценке Захарова, контролировать такие публикации избиркомам будет трудно, особенно если каналы анонимны. При этом он не исключил, что в будущем статус Телеграма может измениться, и тогда размещение агитации там официально запретят.