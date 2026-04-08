В Гданьске отключили свет и отопление в здании закрытого консульства России

Власти Польши отключили электричество и отопление в здании закрытого российского консульства в Гданьске. Об этом, ссылаясь на представителя МИД республики, пишет РИА Новости в среду, 8 апреля.

Как отметил дипломат, дом №15 на улице Хробрего отсоединили от коммуникаций из-за якобы имеющейся задолженности. По словам временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша, здание, где прежде располагалось генконсульство, находится в российской госсобственности и передано в бессрочное безвозмездное пользование — эту недвижимость Советский Союз получил как компенсацию за другой объект, и до 90-х у соседей не было к ней претензий.