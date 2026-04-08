Новый рынок: один из маркетплейсов привезёт в Россию товары из Африки

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На одном из российских маркетплейсов начнут продавать продукцию африканских производителей. Об этом сообщила основатель платформы Татьяна Ким, пишет РИА Новости.

В ассортименте появятся кофе, текстиль, изделия и аксессуары из кожи, предметы интерьера, а также натуральная косметика. Это первый этап проекта: в дальнейшем площадка планирует выйти и африканский на рынок, чтобы российские продавцы могли реализовывать там свою продукцию.

По словам Ким, компания рассматривает страну как перспективное направление для развития электронной коммерции. Речь идет о быстрорастущем рынке Восточной Африки с молодым населением и государственной поддержкой цифровизации.