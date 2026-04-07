Как во времена ковида: в Литве из-за подорожавшего бензина предложили вернуть повсеместную удалёнку

В Литве на фоне резкого роста цен на топливо предложили вернуться к удалённому формату работы. Об этом, ссылаясь на депутата Сейма Бируте Весайте, пишет Delfi во вторник, 7 апреля.

По мнению зампреда парламентского комитета экономики, такая мера помогла бы жителям страны тратить меньше денег на поездки. Бизнесу она предложила частично возвращать акциз, добавив, что Литве «довольно подпитывать бюджет Польши».

По данным издания, часть литовских водителей ездит заправляться в соседнюю республику, где горючее сейчас стоит дешевле. На этом фоне правительство страны решило временно снизить акциз на дизель до 15 июня 2026 года, на этой неделе этот вопрос в срочном порядке должен рассмотреть парламент. Ожидается, что после принятия поправок цена топлива для жителей может снизиться на 6 евроцентов за литр.