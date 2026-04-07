Маркетплейсы Wildberries и Ozon стали сбоить при подключении через VPN — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Крупные российские маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также интернет-магазин «ВкусВилл» начали нестабильно работать при подключении через ряд популярных VPN-сервисов. Об этом «Известия» пишут во вторник, 7 апреля.

Доступ к онлайн-площадкам сохраняется, однако часть пользователей уже столкнулась с ограничениями: не загружаются карточки товаров, изображения и описания. Эксперты связывают происходящее с целенаправленной фильтрацией трафика в России.

«Последствия носят системный характер и могут затронуть практически весь бизнес. Уже сейчас компании вынуждены адаптироваться к возможному ужесточению регулирования. Речь идет не о точечных доработках, а о пересборке инфраструктуры — с резервированием каналов, дополнительными уровнями фильтрации и новыми механизмами идентификации пользователей», — заявил собеседник издания.

Это, как утверждает специалист, ведёт к росту издержек, не связанному с развитием продуктов. Ресурсы, по его словам, перераспределяют на снижение регуляторных рисков и поддержание устойчивой работы сервисов в условиях неопределённости.

«Ограничения способны затронуть сразу несколько отраслей. В финансовом секторе это риски сбоев при проведении операций, в e-commerce (покупка и продажа товаров или услуг в интернете — ред.) — снижение доступности товаров для пользователей за рубежом и потенциальные сложности с трансграничными поставками. В результате рынок может столкнуться с дополнительным давлением — от логистики до спроса», — рассказал представитель отрасли.