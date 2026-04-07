Суд в Грозном признал террористической «Чеченскую республику Ичкерия»*

Шейх-Мансуровский районный суд Грозного признал террористической организацией и запретил на территории России «Чеченскую республику Ичкерия»*. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РИА Новости во вторник, 7 апреля.

Вместе с организацией под запрет попали 29 её подразделений, которые действуют в 14 европейских странах. Как уточнили в ведомстве, после начала спецоперации участники ЧРИ* воюют в составе украинских войск: они участвовали в диверсиях и терактах в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военных и мирных жителей. В ФСБ пообещали найти всех причастных к деятельности этой структуры и привлечь к уголовной ответственности.

Чеченская Республика Ичкерия* — самопровозглашённое образование, которое создали в 1991 году после распада СССР. С ноября 2007-го её главой считается объявленный в международный розыск Ахмед Закаев. По версии ФСБ, он скрывается в Великобритании.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России