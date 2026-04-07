От бобра бобра ищут: в России подсчитали число водных грызунов

В России сейчас насчитывается порядка 800 тыс. бобров. Такие данные со ссылкой на Минприроды приводит ТАСС во вторник, 7 апреля, когда отмечается международный день зверей, которых часто именуют строителями.

Популяция завезённых в начале XX века в нашу страну североамериканских бобров достигла примерно 20 тыс. особей, остальные 780 тыс. грызунов принадлежат к исконному евразийскому виду.

«К началу XX века евразийских бобров оставалось всего пара тысяч. А сейчас только в Московской области обитает около 10 тысяч бобров. Они есть во многих регионах нашей страны, кроме юга, Кавказа и холодных районов Сибири, в зоне вечной мерзлоты. Всего в Евразии — полтора миллиона бобров, получается, у нас в России обитает где-то половина», — отметил старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук Иван Башинский.

Бобёр оказался на грани истребления из-за активного промысла: из крупных грызунов делали шубы, специальную ткань, шляпы, как народное целебное средство, использовали выделения их особой железы (бобровую струю), а мясо употребляли в пищу. Поэтому для восстановления популяции было принято решение завезти зверей из Канады. Животных-мигрантов направляли в Карелию и Ленинградскую область, на Дальний Восток, в Якутию и на Камчатку, где условия были близки к их естественной среде обитания.

По данным Минприроды, численность европейских бобров в Калининградской области в 2025 году составила 4 937 особей.