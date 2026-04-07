В Госдуме назвали агрессией зелёный коридор для украинских дронов в Прибалтике

Открытое для украинских дронов-камикадзе небо над Прибалтикой является агрессией. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости во вторник, 7 апреля.

«Открытие неба для ударов по территории России иначе, чем агрессия не назовёшь. Так исподтишка могут поступать только трусливые враги. Их стоит считать сопричастными и ответственными наряду с киевским режимом за атаки на российские города», — считает парламентарий.