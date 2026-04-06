В России предложили пускать к электросамокатам через «Госуслуги»

Минцифры, Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» хотят проверять через «Госуслуги» возраст пользователей, арендующих электросамокаты в российских регионах. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, пишет РБК в понедельник, 6 апреля.

В министерстве подтвердили, что такие обсуждения действительно идут, к ним подключились некоторые регионы — там технологию планируют опробовать в тестовом режиме. В ведомстве отметили, что авторизация через «Госуслуги» поможет снизить число нарушений и повысить безопасность поездок. Для самих сервисов подключение к системе сделают добровольным.

Один из собеседников издания рассказал, что до технического запуска компаниям придётся решить юридический вопрос: как обмениваться данными с Единой системой идентификации и аутентификации. Только после этого можно будет предметно обсуждать интеграцию с «Госуслугами».

Вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин пояснил, что законное право на такой обмен данными есть не у всех участников рынка. Некоторым компаниям потребуется пройти специальную процедуру — подать заявку на «рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию». По его мнению, первым делом новый подход опробуют в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Татарстане.

Сейчас возраст пользователей, арендующих электросамокаты, проверяют только в Москве. Для этого просят подтвердить данные через сайт mos.ru. Меру ввели, чтобы выявлять нарушителей ПДД и не подпускать детей к рулю.