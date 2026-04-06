«Рапунцель» оставила без света свыше 1,5 тысячи жителей Литвы

В Литве из-за циклона и сильного ветра начались перебои с электроснабжением. Об этом, ссылаясь на информацию компании Energijos skirstymo operatorius (ESO), пишет Delfi в понедельник, 6 апреля.

По данным республиканского оператора, к 13:50 по местному времени без света оставались 1 560 человек. Перебои зафиксировали сразу в нескольких округах — Вильнюсском, Алитусском, Каунасском, Паневежском, Утенском, Таурагском и Клайпедском. О проблемах с электричеством сообщали и сами жители: в экстренные службы поступило как минимум 53 обращения.

Литовская гидрометеорологическая служба предупредила граждан, что порывы ветра могут достигать 20 м/с. Синоптики считают, что опасная погода сохранится до 21:00.