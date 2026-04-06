Ищем новый Дубай: с 11 мая россиянам откроют безвиз в страну, способную составить конкуренцию ОАЭ

С 11 мая Россия и Саудовская Аравия перейдут на безвизовый режим. Информацию об этом опубликовали на сайте МИД РФ в понедельник, 6 апреля.

В королевство можно будет ездить без визы, но только на короткий срок и не для всех целей. Находиться в стране разрешат до 90 дней в году — подряд или за несколько поездок.

Безвизовый режим будет действовать для обычных поездок. Тем, кто собирается в Саудовскую Аравию на работу, учёбу или постоянное проживание, по-прежнему понадобится разрешение на въезд. Для паломников сохраняется отдельный порядок: для хаджа и умры в этот период в загранпаспорте должна быть специальная отметка.

Такие же условия будут действовать и для граждан Саудовской Аравии, которые поедут в Россию.