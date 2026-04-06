В России из-за майских праздников изменят сроки детских и социальных выплат

В 2026 году график детских и социальных выплат в России сдвинули из-за длинных майских праздников. Об этом, ссылаясь на финансового эксперта Татьяну Волкову, пишет «Газета.Ru» в понедельник, 6 апреля.

«В России большинство детских и социальных выплат перечисляется в фиксированные даты. Как правило, третьего, пятого или восьмого числа месяца. В 2026 году эти даты приходятся на продолжительные майские праздники — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку перенос выплат на более поздний срок не предусмотрен, применяется механизм досрочного перечисления. В результате средства за апрель поступят уже в конце месяца — ориентировочно 30 апреля», — заявила специалист.

Из-за этого семьи получат пособия дважды за апрель. Раньше срока перечислят единое пособие на детей, выплаты по уходу за ребёнком и другие регулярные меры поддержки, которые обычно приходят в первых числах месяца.

«Важно понимать, что досрочная выплата — это не дополнительный доход, а только изменение сроков поступления средств. Общий объём выплат не увеличивается, меняется лишь их распределение во времени. С финансовой точки зрения такие ситуации становятся проверкой на устойчивость личного бюджета. Если в семье есть понимание структуры доходов и расходов, подобные сдвиги проходят безболезненно. Если учёта нет — может возникнуть ощущение нехватки денег в мае, хотя фактически средства были получены раньше», — заявила Волкова.