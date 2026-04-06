«Спасибо за сына и за дочь»: в России предложили ставить у роддомов стены для творческих отцов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Специальные стенды или стены у российских роддомов помогут молодым отцам выразить свои чувства и избежать наказания за рисунки и надписи на асфальте. С такой инициативой к министру здравоохранения РФ обратилась председатель Совета матерей Татьяна Буцкая, сообщает ТАСС в понедельник, 6 апреля.

В качестве примера общественница привела в пример столичную больницу им. Юдина, рядом с родильным отделением которого установлены стенды, на которых мужчины могут выразить свои чувства.

«Из них можно выставки устраивать. Я думаю, что получится очень трогательная история рождения семьи, рождения ребёнка», — считает Буцкая.

Сейчас подобные послания делаются, как правило, при помощи спреев для граффити, которые трудно смываются и требуют материальных затрат от коммунальных служб.

По мнению автора инициативы, нововведение поспособствует укреплению семейных уз и положительно скажется на здоровье женщин, будет способствовать их скорейшему восстановлению после родов как в физическом, так и в психологическом плане.