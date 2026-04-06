«Хоть дубайский, хоть ярославский — все освятим»: священник призвал прихожан не печь, а покупать пасхальные куличи

Страстную седмицу лучше посвятить не мирским заботам, а провести её в молитвах, посещая храмы. Праздничные куличи лучше купить в магазине, считает руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой, сообщает РИА Новости в понедельник, 6 апреля.

«Хотел бы порекомендовать не тратить своё драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной Седмицы: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Все освятим», — сказал, священник, добавив, что лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты.

В воскресенье, 5 апреля, католики Калининградской области встретили Пасху — главный праздник церковного года, посвящённый Воскресению Христову. Ночью в храмах прошли торжественные богослужения: верующие зажгли свечи от нового огня и присоединились к общей молитве. За службой в костёле Святого Адальберта наблюдал фотокорреспондент «Клопс».

