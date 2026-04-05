Комета, которую ждали после вылета из-за Солнца, исчезла навсегда

Комета C/2026 A1 не пережила сближение с Солнцем и перестала существовать. Об этом в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили в воскресенье, 5 апреля.

«Комета C/2026 A1 не вернулась в поле зрения космических средств наблюдения, откуда она, из-за близости к Солнцу, пропала ещё вчера около 14:30 по московскому времени. Это означает, что небесное тело больше не существует — оно поглощено Солнцем, став его частью», — написали учёные.

Как пояснили астрономы, летучие вещества рассеялись в солнечной короне, а более крупные каменные фрагменты теоретически могли упасть на поверхность звезды. В момент разрушения часть пылевого хвоста оторвалась и была вытеснена во внешнюю корону, где теперь будет постепенно рассеиваться.

«И хотя вероятность такого сценария изначально рассматривалась как доминирующая — шансы пережить встречу со звездой оценивались лишь в доли процента, — всё равно такой итог вызывает чувство лёгкой грусти. Почти все кометы солнечной системы сравнимы с ней по возрасту и сформировались 5 миллиардов лет назад. Печальный итог многомиллиардной жизни», — говорится в публикации.