Французский политик обвинил Германию в «военном безумии»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал действия властей Германии, обвинив их в «военном безумии». Об этом пишет ТАСС в субботу, 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в ФРГ ввели ограничения на длительный выезд молодых граждан за границу — для этого требуется специальное разрешение от Бундесвера. Комментируя ситуацию, Филиппо заявил, что Германия «делает ещё один шаг в сторону военного безумия». Он также выразил мнение, что попытки перевооружения страны «всегда заканчиваются плохо».