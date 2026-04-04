Эксперт Минпросвещения высказалась против сокращения срока обучения в школах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российская система школьного образования с 11-летним обучением остаётся эффективной, а её сокращение требует серьёзного обсуждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Минпросвещения, директора Астраханской лингвистической гимназии Ангелину Рябину.

По словам специалиста, действующая модель позволяет учитывать возрастные особенности учащихся и обеспечивает равный доступ к образованию благодаря единым федеральным программам и государственным учебникам. Рябина отметила, что возможное сокращение сроков обучения связано с рядом рисков, которые нельзя оценивать без широкого профессионального обсуждения. Она также напомнила, что в системе уже внедрены единые нормативы по домашним заданиям, ограничено количество контрольных работ и действует единое календарно-поурочное планирование.

Как подчеркнула эксперт, федеральные государственные образовательные стандарты и программы обеспечивают стабильное качество обучения и являются основой гармоничного развития школьников.