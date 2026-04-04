Учёные обнаружили кости для игр, которые оказались старше месопотамских находок

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Археологи обнаружили в Северной Америке игральные кости возрастом около 12 тысяч лет. Исследование опубликовано в журнале American Antiquity.

Речь идёт не о привычных кубиках, а о небольших двусторонних костяных предметах, которые по принципу работы напоминали монеты. Их бросали сразу по несколько штук, а результат зависел от количества элементов, выпавших нужной стороной вверх.

Чтобы отличить такие артефакты от случайных фрагментов, исследователь разработал специальную методику. В её основе — анализ почти 300 исторических наборов индейских костей, описанных ещё в начале XX века. С учётом этих данных были пересмотрены музейные коллекции.

В результате удалось выделить более 600 подобных предметов с 57 археологических памятников. Как минимум 14 из них датируются возрастом до 12 тысяч лет, что делает их самыми древними из известных аналогов.

По мнению автора исследования, такие игры не были азартными в современном понимании. Они служили способом взаимодействия между людьми — помогали устанавливать контакты, обмениваться информацией и даже заключать союзы.