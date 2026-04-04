Стоматолог рассказал о пользе поцелуев для здоровья

Поцелуи действительно могут оказывать положительное влияние на здоровье полости рта. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.

По его словам, во время поцелуя значительно усиливается слюноотделение, что играет ключевую роль в защите зубов. Слюна помогает очищать полость рта от остатков пищи, нейтрализует кислоты и способствует укреплению эмали за счёт содержания кальция и фосфатов.

Кроме того, она обладает антибактериальными свойствами и способствует образованию защитной плёнки на поверхности зубов, которая снижает воздействие вредных факторов. Эксперт отметил, что польза поцелуев не ограничивается только стоматологическим эффектом. Обмен микрофлорой между людьми может стимулировать иммунную систему, а работа лицевых мышц улучшает кровообращение и состояние кожи.

Также поцелуи оказывают умеренную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствуя её тренировке. При этом специалист подчеркнул, что поцелуи не заменяют базовую гигиену полости рта и должны рассматриваться лишь как дополнительный фактор, способствующий поддержанию здоровья.