Учёные выяснили, что у осьминогов есть «любимое» щупальце

Японские биологи обнаружили, что самцы осьминогов выделяют одно из своих щупалец и стараются использовать его реже других. Речь идёт о так называемом гектокотиле — конечности, участвующей в размножении. Об этом пишет Online Library.

Как показало исследование, чаще всего это третье правое щупальце. Оно используется для передачи сперматофоров самке, и его повреждение существенно снижает шансы на успешное спаривание.

Учёные из Университета Нагасаки под руководством Кэйдзиро Харуки изучили поведение карликовых осьминогов вида Octopus parvus. В эксперименте участвовали 32 самца и 41 самка. Наблюдения показали, что самцы значительно реже используют «особое» щупальце в повседневной активности. Например, при изучении новых предметов они почти не задействовали его, в отличие от самок. Даже при добыче пищи самцы сначала использовали другие щупальца, словно избегая лишнего риска.

Кроме того, исследователи обратили внимание, что третья правая конечность отсутствовала у 13 самок и лишь у одного самца, что также указывает на её большую ценность для самцов. Учёные пришли к выводу, что осьминоги способны избирательно защищать важные для выживания и размножения части тела. Восстановление утраченного щупальца может занимать недели или месяцы.