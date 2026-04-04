В ЕС предложили ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний

Министры финансов пяти стран Евросоюза выступили с инициативой ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное в Еврокомиссию.

Речь идёт о представителях Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии. По их мнению, такая мера необходима на фоне роста цен на топливо, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В документе подчёркивается, что налог должен стать «ясным сигналом» для компаний, получающих дополнительную прибыль из-за кризиса. Авторы инициативы считают, что бизнес в такой ситуации должен участвовать в снижении финансовой нагрузки на население.