Миронов призвал расследовать сбои в работе банковских сервисов

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести детальное расследование сбоев в работе крупнейших банков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее пользователи столкнулись с проблемами при использовании банковских сервисов. В частности, не работало мобильное приложение Сбербанка, а оплату нельзя было провести ни картой, ни через QR-код или Bluetooth. Аналогичные сбои фиксировались также у ВТБ, Т-Банка и Альфа-банка.

Позже в Сбербанке сообщили, что доступ ко всем сервисам полностью восстановлен. По словам Миронова, произошедшее стало одним из самых масштабных сбоев в банковской системе.

«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств случившего, выяснить причины и сделать надлежащие выводы», — подчеркнул политик.