В марте на российский рынок вышли девять новых моделей автомобилей

В марте 2026 года на российском авторынке появились девять новых моделей транспортных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Автостата» и Объединённой лизинговой ассоциации.

Как отмечают аналитики, в продажу впервые поступили шесть легковых автомобилей, один грузовик и два автобуса. Все модели ранее не фигурировали в статистике продаж новых машин.

Все легковые новинки относятся к сегменту кроссоверов. Пять из них оснащены бензиновыми двигателями, ещё одна модель — электрическая. В числе новых автомобилей — Belgee X50+, Changan CS35 Max, электрокар Lucid Gravity, а также модели от новых российских брендов: Tenet T9, Jeland J8 и Volga K50.

Кроме того, линейку грузового транспорта пополнил автокран Sany SAC1600T. В сегменте автобусов появились китайский Golden Dragon XML6140JR и российский Liaz Citymax 12.