В России мошенники начали вербовать детей через игру Minecraft

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Злоумышленники стали использовать игровые чаты Minecraft для поиска детей, после чего переводят общение в Телеграме и продолжают общение уже там. Об этом сообщили в департаменте образования Москвы. На ведомство ссылается РИА Новости в четверг, 2 апреля.

По данным департамента, сначала мошенники предлагают обсудить игровые моменты, а затем представляются «сотрудниками кибербезопасности». После этого они начинают запугивать школьников, обвиняя их в якобы передаче координат спецслужбам. Под угрозой задержания и уголовной ответственности детей заставляют брать деньги у родителей и передавать их курьерам.