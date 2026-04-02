Во Флориде астронавты отправились к Луне, но в полёте на корабле вышел из строя единственный туалет

Во Флориде ракета Space Launch System с космическим кораблём Orion отправилась к Луне, но вскоре после взлёта на борту вышел из строя единственный туалет. Об этом пишет NASA в четверг, 2 апреля.

Во время набора высоты на корабле, участвующем в миссии Artemis II, сработал датчик неисправности санузла. Как отметили в агентстве, экипаж вместе с группой управления полётами в Хьюстоне сумел решить проблему, после этого астронавты отправились отдыхать. Разбудить их должны около 14:00 по московскому времени.

Пуск состоялся 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. На борту находятся астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также их канадский коллега Джереми Хансен.

По плану экипаж должен облететь Луну без высадки и затем вернуться на Землю. Миссия рассчитана на 10 дней. Это первый за десятилетия пилотируемый полёт по лунной программе: предыдущий состоялся в декабре 1972 года в рамках «Аполлона-17».