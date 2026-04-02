Полиция не проверяет телефоны россиян на наличие VPN — МВД

Телефоны россиян не проверяют на наличие VPN-сервисов и запрещённых мессенджеров. Об этом со ссылкой на управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ пишет ТАСС в четверг, 2 апреля.

«В ряде телеграм-каналов распространяются сообщения о якобы проводимых сотрудниками полиции осмотрах мобильных устройств граждан на предмет использования VPN-сервисов и мессенджеров. Указанная информация не соответствует действительности и транслируется с целью повышения социальной напряжённости», — заявили в ведомстве.

В киберполиции подчеркнули, что пользоваться VPN в России не запрещено. При этом в стране нельзя распространять информацию о способах обхода блокировок и доступа к противоправному контенту. Ресурсы с такими инструкциями могут ограничивать.

«При этом мы действительно информируем граждан о возможных рисках использования отдельных интернет-ресурсов и сервисов, однако наша главная задача — предотвращение киберпреступлений. Использование VPN-сервисов увеличивает риск утечек данных, но не влечёт какой-либо правовой ответственности», — добавили в МВД.