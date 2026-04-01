Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневку с 12-часовым рабочим днём и нарвался на волну критики

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перевести страну на усиленный график труда, чтобы ускорить перестройку экономики в условиях кризиса. По его мнению, для этого подошла бы шестидневка с 12-часовым рабочим днём, пишет ТАСС в среду, 1 апреля.

Инициативу прокомментировали в Госдуме, Совфеде, СПЧ и Общественной палате. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что введение такого режима в России не обсуждается и перспектив у этих предложений нет.

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что нехватку специалистов нужно решать не продлением рабочего дня «до изнеможения», а созданием условий, в которых люди захотят трудиться и развиваться. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев добавил, что у человека должна быть возможность брать на себя больше нагрузки и больше зарабатывать, если он сам этого хочет, но повсеместно вводить шестидневку незачем.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб высказался ещё жёстче. Политик считает, что Дерипаске стоило бы самому год провести на заводе простым рабочим по графику 12 часов шесть дней в неделю, чтобы понять, как это выглядит на практике.

Я вас услышал... Работа не волк, в лес не убежит», — ответил на это бизнесмен в своём телеграм-канале.