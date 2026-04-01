Росреестр назвал самые забавные топонимы России: в список попали Хохотуй, Весёлая Жизнь и Большие Пупсы

Село Хохотуй в Забайкалье, хутор Весёлая Жизнь в Краснодарском крае и деревня Безумово в Тверской области включили в десятку самых необычных названий населённых пунктов и географических объектов России. Подборку ко Всемирному дню смеха Росреестр опубликовал в своём канале на платформе MAX.

В список вошли и другие топонимы с непривычным звучанием. Среди них — село Балдейка в Удмуртии, гора Весёлая и река Юмор в Амурской области, озеро Медведь Упал в Камчатском крае, остров Кривая Кошка в Архангельской области, деревня Новый Опель в Псковской области, а также деревни Большие Пупсы и Безумово в Тверской области.

В ведомстве пояснили, что забавные названия чаще всего не случайны. Обычно они указывают на особенности местности, её приметы, природную среду или слова из языка коренного населения.