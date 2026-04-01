Лукашенко рассказал, какие выводы можно сделать из «обнимашек» и «целовашек» с американцами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что что делает выводы о международной обстановке по переговорам и контактам с американцами. Его слова приводит БелТА в среду, 1 апреля.

«Я человек осведомлённый. Вы знаете, что мы ведём переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочего с американцами аж до Корейской народно-демократической республики. Я уже не говорю про Китай и Россию. У меня давние отношения с руководством [этих стран] и не только с руководством», — заявил лидер республики.

Лукашенко также отметил, что у границ Беларуси формируются угрозы, а геополитическая обстановка становится всё серьёзнее. По его словам, эти процессы затрагивают не только саму республику.