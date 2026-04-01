Захарова назвала безосновательными заявления НАТО о «российской угрозе»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте, в которых Россия названа угрозой безопасности альянса. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля.

«В очередной раз в наш адрес выдвигаются ничем не обоснованные, бездоказательные и, самое главное, не опирающиеся ни на какие демократические процедуры получения информации от людей выводы», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что подобные оценки со стороны НАТО не подкреплены фактами.