Эксперт объяснил, как вкусовые привычки связаны с работой мозга и любознательностью

Вкусовые предпочтения человека тесно связаны с особенностями работы мозга и системой потребностей. Об этом рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, доктор психологических наук Вера Никишина.

По её словам, за выбор вкусов отвечает островковая кора головного мозга. Чем активнее она развивается, особенно в детстве, тем более сложной становится сенсорная система человека. Если ребёнок растёт в условиях однообразного питания, это может негативно сказаться на развитии. «Высоки риски возникновения интеллектуальных дефицитов», — отметила специалист.

Эксперт добавила, что вкусовая система связана и с психическим состоянием. При ряде заболеваний снижается потребность в разнообразии вкусов, а при некоторых нарушениях развития, например расстройствах аутистического спектра, может формироваться жёсткая фиксация на определённой пище.

Отдельно Никишина подчеркнула связь вкусов и любознательности. По её словам, интерес к экспериментам с едой и новыми сочетаниями отражает общий уровень исследовательского поведения человека.

При этом в норме вкусовые предпочтения во многом формируются за счёт привычек. Чем чаще продукт появляется в рационе, тем выше на него запрос. Особенно это касается сладкого, которое связано с положительными эмоциями.

Эксперт считает, что формировать вкусовые привычки лучше через разнообразие, но без избыточной перегрузки.