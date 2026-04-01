Учёные выяснили, что ИИ может повышать креативность на работе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Использование искусственного интеллекта в повседневной работе может повышать креативность и вовлечённость сотрудников. К такому выводу пришли исследователи из Университета Суонси (Великобритания). Об этом пишет Science Daily.

В эксперименте приняли участие более 800 человек. Им предложили создать дизайн виртуальных автомобилей с помощью системы на базе алгоритма MAP-Elites. В отличие от привычных решений, ИИ не предлагал один «лучший» вариант, а генерировал сразу множество идей — от удачных до необычных и даже заведомо неудачных. Такой подход повлиял на поведение участников: они дольше работали над задачами, чаще экспериментировали и в итоге создавали более качественные проекты.

«Обычно ИИ оценивают по тому, насколько он ускоряет работу. Но здесь дело оказалось в другом — в творчестве и сотрудничестве», — отметил ведущий автор исследования Шон Уолтон.

Как показало исследование, важную роль играет разнообразие предложенных решений. Наличие нестандартных и несовершенных вариантов помогает пользователям выходить за рамки привычных подходов и искать новые идеи.

Авторы также обратили внимание, что традиционные метрики эффективности — например, количество кликов — не отражают реального влияния ИИ. По их мнению, важнее учитывать, как технологии влияют на мышление, эмоции и готовность людей к экспериментам.

Учёные считают, что по мере внедрения ИИ в креативные индустрии — от архитектуры до геймдизайна — ключевым станет не только его функционал, но и способность расширять человеческое воображение.