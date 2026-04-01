Эксперт спрогнозировал курс доллара на фоне решений Минфина

Курс рубля в ближайшие месяцы сохранит устойчивость на фоне приостановки операций Минфина с валютой и золотом. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Ерёмкин.

По его оценке, доллар закрепится в диапазоне 79–82 рублей. Экономист пояснил, что решение приостановить операции в рамках бюджетного правила до 1 июля убирает дополнительный фактор давления на рубль.

«Высокие цены на нефть увеличивают приток валютной выручки, а обязательная продажа валюты экспортёрами обеспечивает стабильное предложение валюты, что укрепляет рубль», — отметил Ерёмкин.

Он добавил, что в текущих условиях национальная валюта остаётся «переукреплённой». Кроме того, дополнительные нефтегазовые доходы теперь не направляются на покупку валюты и пополнение Фонда национального благосостояния, а остаются в бюджете и используются для финансирования расходов.

Ранее в Минфине также сообщали, что обсуждают возможную корректировку цены отсечения нефти в бюджетном правиле на период с 2027 года. Сам механизм направлен на сглаживание влияния колебаний нефтяных цен на экономику.