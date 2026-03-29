18+: Минпромторг расширил список автомобилей, которые считаются роскошью

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Минпромторг обновил перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь и чья стоимость превышает 10 млн рублей. Список опубликован на сайте ведомства.

В 2025 году в реестр люксовых авто входило 555 моделей, теперь их стало 573. Повышенную ставку следует платить владельцам марок: Bentley, Audi, Aurus, Lamborghini, Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, McLaren, Tesla, Ford, Dodge, Toyota, а также Aito, HiPhi, Lixiang Hongqi, Voyah, M-Hero, Zeekr, Xiaomi.

По данным газеты «Ведомости», в 2025 году объём продаж авто премиум-класса вырос на 22%. Салоны продали 695 таких машин. Лидером стал Rolls‑Royce: 225 автомобилей (в том числе внедорожник Cullinan, 156 экземпляров). На втором месте — Bentley (198 машин, из них 88 — модель Bentayga), на третьем — Lamborghini (159 автомобилей, включая 138 внедорожников Urus). Ferrari реализовала 75 машин, Aston Martin — 25, Maserati — 15.