В Минздраве напомнили, чего категорически нельзя делать после укуса клеща

После укуса клеща нельзя заливать его маслом или пытаться достать дедовскими методами. Об этом в телеграм-канале Минздрава России рассказала хирург КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Елена Костылёва.

«Весна — время повышенной активности клещей. Выходя на природу, важно помнить, что клещи — переносчики опасных инфекций, прежде всего клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма)», — отметила специалист.

После укуса кровососа нужно удалить как можно быстрее, но делать это лучше в травмпункте или хирургическом кабинете поликлиники. Эксперт подчеркнула, что попытки залить паразита маслом, керосином или прижечь его опасны, потому что в таком случае клещ может «срыгнуть» содержимое, и вирусы или бактерии попадут в кровь.

В тёплый сезон Костылёва советует надевать на прогулку закрытую светлую одежду и головной убор, а по возвращении домой внимательно осматривать себя и вещи. При повышении температуры, головной боли, ломоте или появлении красного пятна на месте укуса нужно сразу обратиться к врачу и наблюдать за состоянием в течение 21 дня.

В Минздраве также напомнили, что самым надёжным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остаётся вакцинация. Полный курс состоит из двух прививок, а завершить его лучше за две-четыре недели до выезда на природу. Процедуру повторяют раз в три года.