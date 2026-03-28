Россиян предупредили об ответственности за выращивание популярного «вьюнка»

Россиянам может грозить ответственность за выращивание ипомеи трёхцветной — декоративного растения, известного как «вьюнок» или «утренняя слава». Об этом ТАСС сообщила адвокат Адвокатской палаты Москвы Олеся Слезкина.

По её словам, растение включили в перечень содержащих наркотические или психотропные вещества в 2024 году. При этом многие высаживают его на участках, не зная о возможных последствиях.

«Это популярная декоративная лиана, которую часто сажают вдоль заборов и стен, не подозревая о её свойствах и включении в запрещённый список», — пояснила Слезкина.

В перечень также входят другие растения и вещества, за выращивание которых предусмотрена ответственность. Среди них — голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала и турбина щитковидная.

Юрист отметила, что санкции возможны не только за умышленный посев, но и за бездействие. Если такие растения появились на участке самосевом, владелец обязан их уничтожить.

«В противном случае может применяться статья 10.5 КоАП РФ за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений», — уточнила адвокат.

Отдельно она подчеркнула, что запрет касается и некоторых грибов. При этом, как добавила Слезкина, мята — в том числе полевая — не входит в список запрещённых растений, и её выращивание не влечёт ответственности.