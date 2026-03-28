Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил о намерении пойти на сделку со следствием

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов после ознакомления с материалами второго уголовного дела сообщил о готовности заключить досудебное соглашение. Об этом ТАСС рассказал его адвокат.

Экс-чиновник готов подписать досудебное соглашение, если следствие переквалифицирует вменяемые ему преступления на злоупотребление должностными полномочиями. Защита не раскрывает деталей возможной сделки. Адвокат уточнил, что документы пока не оформлены: «Тимур Иванов заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, но соответствующие бумаги пока не подписаны», — сообщил он.

Как ранее отмечали в правоохранительных органах, Иванов и его адвокаты завершили ознакомление с материалами второго уголовного дела. Утверждённое прокуратурой обвинительное заключение направят в суд. По данным следствия, Иванов готов предоставить сведения о преступной деятельности ряда должностных лиц и их незаконных активах. Это позволит взыскать имущество в пользу бюджета.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Летом 2024-го стало известно об его увольнении. 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей по делу о растрате и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Второе расследование касается трёх эпизодов получения взяток, отмывания денег и незаконного хранения оружия. Вину Иванов не признаёт.