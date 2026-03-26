Трансгендерам* запретили выступать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет изменил правила допуска к женским соревнованиям: теперь участвовать в них смогут только биологические представительницы пола. Об этом говорится на сайте организации.

Новые правила вступят в силу на летних Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Право на участие в дисциплинах будут определять с помощью скрининга гена SRY, которого нет у женщин. Такой тест планируют проводить один раз в жизни, если не появятся основания считать отрицательный результат ошибочным.

«Как бывшая спортсменка, я твёрдо верю в право всех олимпийцев на участие в честных соревнованиях. Объявленная нами политика основана на научных данных и разработана медицинскими экспертами. На Олимпийских играх даже малейшая разница может решить исход соревнований. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это просто небезопасно», — заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории Российской Федерации