В Эквадоре при операции против наркоторговцев уничтожили ферму — NYT

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Эквадоре в ходе операции против наркоторговцев могла быть уничтожена молочная и животноводческая ферма. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на расследование и свидетельства местных жителей.

По данным издания, американские чиновники ранее опубликовали видео мощного взрыва, заявив, что на кадрах показано уничтожение лагеря наркоторговцев в сельской местности страны. Однако жители утверждают, что удар пришёлся по хозяйству.

Речь идёт о деревне Сан-Мартин на севере Эквадора. Как пишет газета, 3 марта туда на вертолёте прибыли эквадорские военные. Технику им предоставили США, но напрямую в операции американские военные участия не принимали.

Владелец фермы и местные жители отрицают, что на территории могли храниться оружие или наркотики. По их словам, атака стала частью масштабной операции, которая продолжалась несколько дней: ранее военные сожгли два заброшенных дома поблизости, а затем нанесли удары и по другим зданиям.

Эквадорские власти заявили, что на уничтоженных объектах якобы нашли склады оружия и другие доказательства незаконной деятельности. При этом, как отмечает издание, никаких подтверждающих материалов военные не опубликовали, хотя обычно сопровождают такие операции фотографиями изъятых веществ и вооружения.