«Планируете ли детей?»: в Госдуме рассказали, как женщинам отвечать на личные вопросы на собеседовании

Женщина при трудоустройстве не обязана рассказывать работодателю о планах на замужество, рождение детей и других личных обстоятельствах. Об этом рассказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, её слова РИА Новости приводит во вторник, 24 марта.

Депутат напомнила, что Конституция гарантирует россиянам равные права и возможности для их реализации, а ТК РФ запрещает дискриминацию в сфере труда по полу, возрасту и семейному положению. За публикацию вакансий с такими ограничениями работодателю может грозить штраф, если только речь не идёт о вариантах, которые для женщин запрещены по закону из-за особых условий труда.

«При этом в общественном сознании до сих пор сохраняются предубеждения: определённое количество граждан продолжают считать, что мужчины якобы работают лучше, больше подходят для руководящих должностей и так далее. В опросе ВЦИОМ в 2025 году 19% опрошенных женщин заявили, что сталкивались с несправедливым отношением из-за своего пола при трудоустройстве или во время работы», — заявила Стенякина.

Как отметила парламентарий, Трудовой кодекс не обязывает женщину раскрывать потенциальному работодателю личную информацию. По её словам, вместо обсуждения подобных вопросов лучше переводить беседу в профессиональную плоскость — например, разговаривать об опыте, навыках и круге обязанностей по вакансии.

«Если по результатам собеседования для женщины очевидно, что в трудоустройстве ей отказали не по объективным причинам: квалификация, опыт, — можно пойти в суд. Госпошлина по обращениям о защите трудовых прав с работника не взимается. Кроме того, многим категориям граждан по трудовым спорам положена бесплатная юридическая помощь, в том числе с подготовкой документов для иска и представительством в суде. К ним, например, относятся близкие участников СВО, многодетные родители, инвалиды, малоимущие», — добавила Екатерина Стенякина.