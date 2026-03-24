В Китае открыли «университет шашлыка» и набрали туда первых студентов

В Китае открыли учебную программу при так называемом «университете шашлыка», где будут готовить будущих мастеров гриля для местной индустрии. Об этом пишет CNA.

Первый набор принял колледж барбекю города Юэян, созданный при поддержке местного вуза и ассоциации любителей гриля. Учёба там рассчитана на три года. Студентов будут обучать подбору ингредиентов, контролю жара углей и работе со вкусом блюд. В программу также включили дисциплины по управлению рестораном, расходам и организации бизнеса.

После выпуска участники получат диплом и профессиональный сертификат, признанный кадровыми ведомствами. Для желающих предусмотрен и короткий курс — он длится месяц и сосредоточен в основном на практических навыках.

Преподавать в колледже позвали больше 30 опытных мастеров барбекю. Учиться студенты будут в аудиториях, а практиковаться — в местных заведениях. Тем, кто отважится открыть своё дело, обещают помочь советами по запуску и выбору места для шашлычной.

По информации издания, такой формат в стране внедряют впервые. Сейчас в Юэяне открыто свыше двух тысяч точек по продаже шашлыка — их годовая выручка превышает 2 млрд юаней, а количество занятых достигает 50 тысяч человек.