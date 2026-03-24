Минздрав рекомендовал отправлять на спермограмму мужчин, которые очень любят ходить в баню

Минздрав России считает нужным направлять мужчин на дополнительное обследование, если при заполнении анкеты репродуктивного здоровья они указывают, что регулярно ходят в баню, сауну или другие места с высокой температурой. Об этом РБК пишет во вторник, 24 марта.

Согласно методическим рекомендациям, в таком случае мужчине могут назначить второй этап оценки репродуктивного здоровья — спермограмму, а затем консультацию уролога. Такая мера предусмотрена для оценки рисков возможных нарушений.

На дополнительное обследование предлагают отправлять и при некоторых заболеваниях. В их числе сахарный диабет первого или второго типа, простатит, а также инфекции, передающиеся половым путём.