Учёные из Красноярска создали биопластик из отходов балтийской кильки и скумбрии

Отходы балтийской кильки и скумбрии идеально подходят для создания биоразлагаемого пластика. Новый материал создали в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук.

Технология получения таких полимеров включает несколько стадий. Сначала специалисты синтезировали полимер по ранее разработанной методике с использованием отработанного жира, извлечённого из рыбных отходов, которые обычно отправляются на свалку. Следующим шагом исследователей стал поиск бактерий, которые способны, переварив питательную среду, создать с рекордной эффективностью новый материал. Технологию уже запатентовали.

«Бактерии эффективно перерабатывают более 80% жира, выделенного из отходов кильки и скумбрии, и производят до 70% биоразлагаемого пластика, что значительно эффективнее известных ранее микроорганизмов. Кроме того, учёные могут гибко управлять свойствами получаемого материала. Добавляя в питательную среду различные вещества, они «заставили» бактерий производить разные виды пластика: от высококристалличных термопластов до эластичных резиноподобных сополимеров, что расширяет потенциальную сферу их применения», — отметили в Центре.

Производство «зелёного», то есть экологичного, снижает нагрузку на окружающую среду. Свойства нового материла можно варьировать, в зависимости от того, что добавлять в рацион бактерий. Учёные экспер иментировали с древесной мукой берёзы и волокнами технической конопли. Выбор растительных наполнителей обоснован тем, что это возобновляемое и доступное сырьё с высоким содержанием целлюлозы, образуемое в больших количествах в регионах с развитой лесопереработкой.

Из сформированных смесей методом горячего прессования получают новые композитные материалы, которые при помощи определённых добавок можно делать более прочным и влагостойким для строительства и сельского хозяйства или быстро разлагающимися для упаковки и одноразовых изделий.