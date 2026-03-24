Солнечный ветер и повышенная температура на подлётах к Земле могут провоцировать геомагнитные возмущения. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН во вторник, 24 марта.

«В течение суток наблюдались остаточные всплески от геомагнитного события, начавшегося ещё в прошедшие выходные. На текущий момент остаётся повышенной скорость солнечного ветра (около 600 км/с против характерных 300-400 км/с). Слабо повышена температура. Остальные параметры (плотность и магнитное поле) пришли в норму. Это пока сохраняет потенциал для незначительных возмущений», — отметили астрофизики.

По наблюдениям учёных, Солнце после серии мощных вспышек начинает успокаиваться, и этот период продлится до конца недели.